"Nos poucos bens que as pessoas podem comprar, colocam um proibitivo, é bizarro", diz Renan Santos sobre taxa das blusinhas

Pré-candidato à presidência da República, Renan Santos (Missão) falou nesta terça-feira (26) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Foi o quarto a dar entrevista, após Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante). Veja as perguntas da coluna sobre economia e as respostas:

Concorda com a atual política monetária e qual sua política para permitir que o Banco Central reduza a taxa de juro?

Quero ser um presidente que vá interferir pouco no Banco Central. Entendo que todo ajuste fiscal tem de ser baseado na despesa para ter efeito duradouro, atrair investimento e aumentar PIB. Altera a famosa relação dívida/PIB e a curva de juro cai.

Diminuir quais despesas?

Podemos fazer a lista, a começar pelas renúncias fiscais, que são colossais. Existem empresas na Zona Franca de Manaus com mais de R$ 16 bilhões em renúncia fiscal. Vamos falar também do teto do alto funcionalismo e de uma nova reforma da Previdência. Na primeira colocaram tantas exceções que será necessário fazer outra. Também falo de desvinculação de gastos que permitam autonomia orçamentária maior, como desindexação do aumento dos gastos de BPC (Benefício Prestação Continuada), seguro-desemprego e aposentadoria. São medidas com efeito de R$ 3,3 trilhões em 10 anos, que permitirá queda de juro e de impostos.

Retomaria a taxa das blusinhas?

Não, não tem sentido. Estamos falando de um país em que as pessoas perderam a capacidade de consumo. Aí nos poucos bens que as pessoas podem comprar, como um pequeno eletrônico ou uma roupa, colocam um proibitivo, é bizarro. Falta de noção gigantesca.

O que acha do fim da escala 6x1 e da redução da jornada semanal de 44 a 40 horas?

Sou contrário à proposta do governo e considero vexatória a postura da direita brasileira em sequer se colocar na mesa para discutir. Saiu ontem (segunda-feira, 25) uma entrevista horrível do Valdemar da Costa Neto (presidente do PL) em que ele alegava que não haveria como o PL se opor porque perderia votos, mas que ele discordava do projeto, mostrando que é apenas uma posição casuística. Temos de ter uma reforma profunda na legislação trabalhista brasileira, que aumente a flexibilização. Hoje temos uma legislação muito velha e estamos discutindo nos termos errados.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)