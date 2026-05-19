Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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"Não há ladrão sem receptador", diz líder lojista sobre a praga do roubo de fios em Porto Alegre

A estimativa de prejuízo aos comerciantes supera R$ 240 milhões só no último ano

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