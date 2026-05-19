"Não há ladrão sem receptador", diz líder lojista sobre a praga do roubo de fios em Porto Alegre

Oito em cada 10 comerciantes já foram afetados por roubo de fios. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Combater receptação é o que pode reduzir o furto e o roubo de fios, disse o presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Arcione Piva, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Essa praga é antiga e tem piorado. Pesquisa feita pela entidade para apresentar em reunião da CPI da Câmara de Vereadores (que acabou adiada) apontou que oito em cada 10 comerciantes já foram afetados pelo crime e que 60% já chegou a ter que fechar sua loja, principalmente por falta de energia, telefone ou internet. A estimativa de prejuízo supera R$ 240 milhões somente no último ano.

Presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva. FecomércioRS / Divulgação

— Temos moradores de rua que praticam o delito para comprar drogas, mas há o receptador. Não há ladrão sem ele. A prefeitura tem feito algumas ações, mas é preciso fazer mais nos espaços onde recebem produtos roubados — diz Piva.

O sindicato provoca os ferros-velhos a denunciarem quando chega produto ilegal para que ajudem na fiscalização. O empresário entende que atacar esse ponto será mais efetivo do que aumentar policiamento nas ruas para evitar o roubo diretamente.

— Ter presença física inibe, mas a segurança pública não conseguirá estar em 100% do território o tempo todo. Sempre sobrará espaço para quem quer praticar o crime.

Ouça a entrevista na íntegra:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)