Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Finanças pessoais
Análise

Na mira: consignados do INSS, do servidor e do trabalhador CLT serão "melhorados"

Novas regras já começaram a ser anunciadas para os empréstimos com desconto em folha de pagamento

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