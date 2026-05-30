Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Polêmica
Notícia

Moraes valida no STF cláusula do varejo do RS que permite trabalhar mais de seis dias corridos

Entendimento é de que isso seguirá possível inclusive após a aprovação da proposta que tramita no Congresso

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS