Melo vai ao South Summit Madri, onde Porto Alegre terá estande próprio

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está embarcando para a Espanha, onde participará do South Summit Madri na semana que vem (a coluna também irá, a convite da IE University). Ele participará de um painel no evento, mas, diferentemente da edição brasileira, o foco maior lá na Espanha é na geração de negócios. A capital gaúcha, aliás, terá pela primeira vez um estande próprio, cujo principal objetivo é apresentar o "Distrito da Inovação", que Porto Alegre anunciou e quer emplacar.