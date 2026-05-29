Melo vai ao South Summit Madri, onde Porto Alegre terá estande próprio

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está embarcando para a Espanha, onde participará do South Summit Madri na semana que vem (a coluna também irá, a convite da IE University). Ele participará de um painel no evento, mas, diferentemente da edição brasileira, o foco maior lá na Espanha é na geração de negócios. A capital gaúcha, aliás, terá pela primeira vez um estande próprio, cujo principal objetivo é apresentar o "Distrito da Inovação", que Porto Alegre anunciou e quer emplacar.
Além do South Summit, Melo apresentará em Málaga, também na Espanha, essa área do 4º Distrito para a qual quer atrair investimentos. Terá reunião com a prefeitura e parques tecnológicos de lá.
Para fechar, terá reunião com a Câmara de Comércio Brasil-Espanha. A consultoria Stratesys convidará empresas interessadas no Brasil, especialmente de agro, urbanismo, saúde e, claro, tecnologia.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)