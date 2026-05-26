Melagrião deixará trensurb alaranjado

Fabricante de medicamentos fitoterápicos de Joinville (SC), a Catarinense vai adesivar o trensurb com uma propaganda do Melagrião por dois meses. Vai chamar a atenção principalmente pela cor laranja. Em Gramado, haverá publicidades da marca pela cidade, além de telas digitais em pedágios da região, para aproveitar o turismo de inverno.
A campanha recebeu R$ 1 milhão, o triplo do investido em 2025. O tema é "Naturalmente da família”. É feita pela agência Batuca.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)