Melagrião deixará trensurb alaranjado

Fabricante de medicamentos fitoterápicos de Joinville (SC), a Catarinense vai adesivar o trensurb com uma propaganda do Melagrião por dois meses. Vai chamar a atenção principalmente pela cor laranja. Em Gramado, haverá publicidades da marca pela cidade, além de telas digitais em pedágios da região, para aproveitar o turismo de inverno.