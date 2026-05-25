Marcando seus 50 anos, hospital de Porto Alegre investe R$ 40 milhões

Obra começou nesta segunda-feira (25). Hospital São Lucas da PUCRS / Divulgação

Ao completar 50 anos, o Hospital São Lucas da PUCRS fará um investimento de R$ 40 milhões. Parte deste valor irá para a reforma e a modernização dos 15 mil metros quadrados da fachada do complexo hospitalar, que receberá R$ 5,4 milhões.

A obra começou nesta segunda-feira (25) e não interromperá atendimentos, cirurgias nem atividades acadêmicas. A emergência SUS, porém, funcionará com 10 leitos no período. A construção será feita pela Supply Engenharia.

Já metade do aporte, R$ 20 milhões, vai para estrutura de energia em contrato feito com a CPFL Soluções. Será implantada uma nova subestação elétrica e uma central de climatização. São essenciais para a infraestrutura do São Lucas ter capacidade para avanço em áreas de saúde, tanto no custo quanto na segurança na disponibilidade de energia.

— Nos dá garantia de energia disponível e renovável, limpa, com eficiência e ganho econômico no consumo — explicou o diretor-geral Evandro Moraes em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Diretor-geral do Hospital São Lucas da PUCRS, Evandro Mores. Hospital São Lucas da PUCRS / Divulgação

Há ainda R$ 9,3 milhões para compra de uma nova plataforma de ressonância magnética e R$ 4 milhões para implantação de um terceiro angiógrafo para procedimentos vasculares e cardíacos de alta complexidade. Por fim, somam-se R$ 3 milhões para o projeto de automação e rastreabilidade da aplicação de medicamentos.

Além do caixa do hospital, tem recurso viabilizado pela bancada gaúcha na Câmara dos Deputados e de convênio com o Ministério da Saúde.

Confira a entrevista em vídeo:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)