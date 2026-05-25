Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios em Saúde
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Marcando seus 50 anos, hospital de Porto Alegre investe R$ 40 milhões

Recursos serão para um novo sistema de energia, reforma do prédio e compra de equipamentos

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