Mais seis postos que venderão gasolina a R$ 3,99 nesta quinta-feira

Além dos que a coluna já noticiou, mais seis postos venderão gasolina comum a R$ 3,99 o litro nesta quinta-feira (28). Desta vez, são unidades da rede Sander. É novamente a ação para marcar o chamado Dia da Liberdade de Impostos. Por um cálculo médio, os brasileiros trabalham até esta data para pagar a carga tributária do ano no país.
As 50 senhas serão distribuídas em cada posto a partir das 6h30min. Cada cliente pode comprar 20 litros.
Os postos
- Caxias do Sul: Posto Sander Ipiranga - Rua Atílio Andreazza, 785, Bairro Sagrada Família
- Erechim: Posto Sander BR - Rodovia BR-153, km 48, nº 620
- Marau: Posto Sander Shell - Avenida Júlio Borella, 1979, Centro
- Passo Fundo: Posto Sander Shell - Avenida Presidente Vargas, 3767
- Sananduva: Posto Sander Rodoil - Rua Quatorze de Julho, 232
- Vacaria: Posto Sander BR 79 - Avenida Militar, 643
A Sander tem 75 postos no total.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)