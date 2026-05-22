Mais de 550 mil gaúchos estão no 1º lote da restituição do Imposto de Renda

Mais de 551 mil gaúchos receberão no primeiro lote a restituição do Imposto de Renda 2026. A devolução vai superar R$ 896 milhões no Rio Grande do Sul. No país, a Receita Federal está liberando R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes nesta largada.
A consulta foi liberada na manhã desta sexta-feira (22) e pode ser realizada via o aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal. A confirmação aparece como na imagem acima.
O depósito será no dia 29 de maio, que também é o último dia para enviar a declaração do IR 2026. Cerca de 38% dos contribuintes gaúchos ainda não entregaram.
A restituição será paga em quatro lotes:
- 1º lote: 29 de maio de 2026
- 2º lote: 30 de junho de 2026
- 3º lote: 31 de julho de 2026
- 4º lote: 28 de agosto de 2026
As prioridades:
- 1º: Idade igual ou superior a 80 anos;
- 2º: Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;
- 3º: Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;
- 4º: Quem usou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;
- 5º: Quem usou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix;
- 6º: Demais contribuintes.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)