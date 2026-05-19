Rede São João está com 1,25 mil farmácias e mais de 24 mil funcionários. Farmácias São João / Divulgação

Maior rede de farmácias do Rio Grande do Sul, a São João está começando a adotar a escala 5x2 (cinco dias de trabalho e dois dias de folga, não necessariamente consecutivos). A empresa tem sede em Passo Fundo, cerca de 1,25 mil lojas e mais de 24 mil funcionários. Ou seja, é uma adesão emblemática.

— Estamos em fase de adaptação em várias lojas da rede — disse à coluna o presidente, Pedro Brair.

Se a jornada semanal for mantida em 44 horas semanais, não seria necessário aumentar o quadro de trabalhadores. Se for reduzida a 40 horas, será preciso.

CEO da Farmácias São João, Pedro Brair. Instagram @pedrobrair / Reprodução

Equação

Fazer escala 5x2 com 44 horas semanais é possível pelo regime de compensação horária, com acordo entre empregado e empregador ou autorização em convenção coletiva de trabalho.

— Pode estabelecer no próprio contrato de trabalho, como já ocorre com empregados administrativos, que trabalham 8h48min por dia. Atividades insalubres precisam de autorização do Ministério do Trabalho ou acordo coletivo. No comércio, as convenções da categoria têm esta autorização — detalha Flávio Obino Filho, advogado especialista em direito do trabalho e atua como consultor de entidades de varejo.

No Congresso

Tramitam no Congresso os projetos para proibir a escala 6x1 e reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas semanais, o que exige mudar a Constituição. Ou seja, ainda não foram aprovados. As empresas que mudam estão se antecipando a uma eventual obrigatoriedade caso a legislação seja alterada.

— Empresas que não avançarem para isso deverão enfrentar dificuldades para preencher vagas e reter funcionários — analisa o presidente da Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor.

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Carlos Klein, pondera que grandes empresas terão mais facilidade para adaptar a escala, porque têm mais funcionários, ainda que pese a redução da carga horária semanal.

— Já as pequenas empresas, com dois ou três trabalhadores, terão muita dificuldade para organizar escala. Incremento de custo será proporcionalmente muito maior. Reduzir para 40 horas seria, para elas, menos complicado — diz.

Donos e executivos de empresas têm procurado a coluna para informar da adesão à escala 5x2. Até agora, em todos os casos, o movimento ocorre para ser um atrativo para atrair novos trabalhadores e evitar a rotatividade de funcionários.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: avança projeto de US$ 300 bi no RS, varejista dobra prejuízo e farmácia dispara lucro.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)