Maior construtora do país fará com R$ 43 milhões condomínio de 340 apartamentos no RS

Maior construtora do país, a MRV já está lançando mais um projeto no Rio Grande do Sul. Agora, será um condomínio de 17 blocos no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. O Porto Mônaco terá investimento de R$ 43,2 milhões, com ideia de vender R$ 73 milhões.

A obra deve gerar 100 empregos. Serão 340 apartamentos que se encaixam na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) — para famílias com renda de até R$ 5 mil. A unidade custará a partir de R$ 214.990.

Tem opção de apartamento de dois quartos com sacada e churrasqueira, além de unidades com quintal privativo. O tamanho vai de 38,4 a 58,8 metros quadrados. De área comum, tem bicicletário, espaço com fogueira ao ar livre, pracinha infantil e área para animais de estimação (pet).

Com a ampliação das faixas de renda do programa Minha Casa, Minha Vida, cerca de 200 unidades da MRV migraram da faixa 2 para a faixa 1. Hoje, a empresa soma aproximadamente 1,5 mil imóveis disponíveis no Estado, dos quais 66% estão enquadrados nas duas primeiras faixas do programa.

Faixa 1

Renda mensal bruta: até R$ 3,2 mil

Limite de imóvel: até R$ 275 mil

Taxa de juros ao ano: 4% a 4,5%

Subsídio: até R$ 55 mil

Faixa 2

Renda mensal bruta: de R$ 3.200,01 até R$ 5 mil

Limite de imóvel: até R$ 275 mil

Taxa de juros ao ano: 4,75% a 6,5%

Subsídio: até R$ 55 mil

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)