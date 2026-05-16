Lojistas de Porto Alegre esperam vender R$ 268 milhões para o Dia dos Namorados

O varejo de Porto Alegre espera vender R$ 268 milhões no Dia dos Namorados. Fica acima dos R$ 240 milhões estimados para a data no ano passado. A sondagem prévia do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) é feita com consumidores. A intenção é gasto médio de R$ 399,50.

— A alta nominal de 22,4% sobre 2025 descontada a inflação do período resulta em um aumento real de 17,7%. Indica um consumidor migrando para produtos de padrão superior ou pelo menos mais caros, apesar de menor quantidade — analisa o assessor de Pesquisa e Desenvolvimento da entidade, Victor Pires.

Dos consumidores ouvidos, 40% querem gastar mais, 39% igual e 14% menos. Roupas e perfumes são os preferidos para dar e para receber de presente.

A ideia de 52,9% é comemorar a data em casa mesmo. Outros 36,6% vão a restaurante.

Sete em cada 10 consumidores disseram que pagariam mais por produtos com apelo sustentável.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)