Lojas enxutas, menos marcas e foco em esporte quadruplicam faturamento de varejista do RS

Reduzir o tamanho das lojas, trabalhar com menos marcas e focar no segmento esportivo fez a rede gaúcha Cadile’s quadruplicar o faturamento em seis anos. Passou de R$ 6,4 milhões para R$ 25 milhões no ano passado. A mudança começou em 2018, após o CEO Lucas Neuhaus participar da feira da National Retail Federation (NRF, federação de varejo dos Estados Unidos).

Desde então, o número de marcas caiu de 100 para 12 e a metragem das operações foi reduzida em 62%. As operações ficaram enxutas, mas a rede dobrou o número de unidades para 12. O prédio de cinco andares deu lugar a três lojas menores espalhadas por em Ijuí, noroeste gaúcho.

— Chamamos de “menos metragem com mais resultado”, modelo mais eficiente — resume Neuhaus.

CEO Lucas Neuhaus mudou a estratégia do negócio após participar de uma feira nos EUA. Arquivo pessoal

A aposta foi no mercado esportivo impulsionado por corridas de rua e hábitos saudáveis, elevando a venda de tênis. A varejista organizou “treinões” de corrida e aquecimentos comandados por educadores físicos.

— Vendemos através de experiências e tem dado supercerto.

A Cadile’s tem lojas também no Norte e Região Metropolitana. Em Santa Catarina, opera em São Miguel do Oeste. A próxima abertura será em Lavras (MG). Opera com franquias.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)