Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Lojas enxutas, menos marcas e foco em esporte quadruplicam faturamento de varejista do RS

Rede do Interior vendeu R$ 25 milhões no ano passado

Isadora Terra

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