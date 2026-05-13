Lojas da Americanas no RS são abastecidas com 2,2 milhões de figurinhas da Copa

A Americanas abasteceu suas lojas do Rio Grande do Sul com 2,2 milhões de figurinhas da Copa do Mundo 2026. São 320 mil pacotes.

Após o enxugamento na recuperação judicial, a rede está com 59 pontos no Rio Grande do Sul. Todos têm o adesivo.

No país todo, são 60 milhões de figurinhas vendidas em 1,4 mil lojas Americanas, no site e pelo aplicativo. Tem também o álbum e outros produtos temáticos do campeonato de futebol.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)