Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Líder do governo na Câmara diz que não foi procurado para tratar do leilão das ferrovias do Sul

Fatiamento da malha gera receio de que alguns trechos não atraiam interessados

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