Líder do governo na Câmara diz que não foi procurado para tratar do leilão das ferrovias do Sul

Líder do governo na Câmara Federal, o deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT) disse que o governo do Estado não o procurou para uma ponte com o Ministério dos Transportes para discutir o fatiamento ou não da Malha Sul no leilão das ferrovias. O secretário Estadual de Logística e Transportes, Clovis Magalhães, também reclama não ter acesso ao estudo que embasou a proposta. Pimenta diz, inclusive, estranhar, já que o vice-governador, Gabriel Souza, é do MDB, mesmo partido do ex-ministro Renan Filho, que deixou o cargo há pouco.