Líder do governo na Câmara diz que não foi procurado para tratar do leilão das ferrovias do Sul

Líder do governo na Câmara Federal, o deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT) disse que o governo do Estado não o procurou para uma ponte com o Ministério dos Transportes para discutir o fatiamento ou não da Malha Sul no leilão das ferrovias. O secretário Estadual de Logística e Transportes, Clovis Magalhães, também reclama não ter acesso ao estudo que embasou a proposta. Pimenta diz, inclusive, estranhar, já que o vice-governador, Gabriel Souza, é do MDB, mesmo partido do ex-ministro Renan Filho, que deixou o cargo há pouco.
Relembre
Secretário reclama da falta de diálogo do governo federal sobre leilão de ferrovias: "RS exige ser ouvido"
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)