Leite leva a novos ministros pleito para prorrogar suspensão da dívida com a União

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade. Mauricio Tonetto / Secom

Com a troca de ministros pela proximidade da eleição, o governador Eduardo Leite teve que refazer contatos para a busca do Estado por uma prorrogação da suspensão da dívida com a União, permitida após a enchente de 2024. O pleito, iniciado há alguns meses, é para usar esse dinheiro para investir em irrigação. Leite respondeu sobre o assunto para a coluna durante entrevista no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Avançou a negociação?

É uma trajetória um pouco mais longa. O Funrigs (Fundo do Plano Rio Grande) abriu precedente importante com o reconhecimento da União de que a enchente causou um prejuízo enorme e o Estado precisa de apoio para se refazer. Importante lembrar que, no último mês, tivemos trocas de ministros. Então, abrimos conversa com os corpos técnicos dos ministérios e já conversei também com os novos ministros, da Agricultura e da Fazenda, para que tenham conhecimento desta provocação do Rio Grande do Sul: “Olha, vocês enxergaram a nossa dor pelas perdas nas enchentes, isso foi importante para a reconstrução, mas temos perdido muito economicamente pelas estiagens e precisamos de apoio para implantar irrigação maciçamente.”

Segue o foco em irrigação.

Hoje temos 4% das lavouras do sequeiro, da soja, do milho, que são irrigadas. Precisa expandir milhões de hectares. Isso tem um custo enorme para o produtor e exige projetos de grandes dimensões. Vejo sensibilidade.

Sente isso?

Sinto, percebo isso.

Tem prazo para ter resposta do governo?

Não, não tem um prazo objetivo. Sei que a conversa leva tempo e tem que passar pelo Congresso. Importante mencionar que o Funrigs é constituído para a reconstrução das enchentes com os recursos que o Estado vai depositando mensalmente até maio do ano que vem. Então, esta suspensão para irrigação aconteceria a partir de maio, ou seja, junho de 2027.

E o efeito dela seria?

Estamos contratando consultorias especializadas para ter material robusto ao longo desse período, que nos permita deixar de maneira clara para onde esse dinheiro vai. Já está claro que precisamos destes bilhões de reais que o Estado deixará de pagar para a União para ficarem aqui investindo na irrigação.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)