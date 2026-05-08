Leilão do Santander tem 20 imóveis no RS que vão de R$ 110 mil a R$ 1,7 milhão

Propriedade em terreno de 111,9 metros quadrados tem lance inicial de R$ 110 mil. Frazão Leilões / Reprodução

Vinte imóveis no Rio Grande do Sul – 16 casas e quatro apartamentos – estão em leilão do Santander em parceria com a Frazão Leilões. O lances já podem ser feitos pela internet até terça-feira (12), às 11h. O pagamento à vista não tem desconto, mas o parcelamento exige 20% de entrada e saldo pago em 420 parcelas com juro.

O imóvel mais caro fica em Cachoeirinha, no condomínio Residencial City Park III, na Estrada Manoel José do Nascimento, 977. É uma casa com 252,2 metros quadrados, ao valor de largada de R$ 1,7 milhão.

A propriedade com preço mais baixo está localizado em Pelotas, na Rua Nove, 104, no bairro Três Vendas. Uma moradia, com 40,4 metros quadrados em terreno de 111,9 metros quadrados, tem lance inicial de R$ 110 mil.

Também há opções de imóveis em Porto Alegre a partir de R$ 261 mil. Dívidas de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) serão quitadas pelo vendedor até a data do leilão.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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