Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Leilão do Santander tem 20 imóveis no RS que vão de R$ 110 mil a R$ 1,7 milhão

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