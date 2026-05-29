IR 2026: 551 mil gaúchos estão no lote de restituição depositada hoje

Como aparece quando o contribuinte receberá a restituição do IR 2026. Reprodução

Mais de 551 mil gaúchos receberão no primeiro lote a restituição do Imposto de Renda 2026. O dinheiro será depositado nesta sexta-feira (29), quando também termina o prazo para envio da declaração à Receita Federal.

A devolução vai superar agora R$ 896 milhões no Rio Grande do Sul. No país, a Receita Federal está liberando R$ 16 bilhões para 8,7 milhões de contribuintes nesta largada.

A consulta foi liberada já na semana passada e pode ser realizada via o aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal. A confirmação aparece como na imagem acima.

Saiba mais: Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026

A restituição será paga em quatro lotes:

1º lote : 29 de maio de 2026

: 29 de maio de 2026 2º lote : 30 de junho de 2026

: 30 de junho de 2026 3º lote : 31 de julho de 2026

: 31 de julho de 2026 4º lote: 28 de agosto de 2026

As prioridades:

1º: Idade igual ou superior a 80 anos;

Idade igual ou superior a 80 anos; 2º: Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave; 3º: Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;

Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério; 4º: Quem usou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;

Quem usou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix; 5º: Quem usou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix;

Quem usou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; 6º: Demais contribuintes.

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