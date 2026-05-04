Inundada na enchente, fábrica de iogurtes fatura hoje 70% mais: "Foi de tanto trabalhar na recuperação"

A coluna Acerto de Contas publicará ao longo dos próximos dias como estão empresas gaúchas que tiveram fortes prejuízos na enchente de 2024. Mostraremos suas conquistas e também as dificuldades que ainda enfrentam.

De um prejuízo de R$ 1,25 milhão com a inundação a um faturamento hoje 70% maior do que antes da enchente, esta foi a superação da fabricante de iogurtes Sans Souci, de Eldorado do Sul. A cidade foi a mais afetada na Região Metropolitana. A água invadiu a sede da empresa, levando a perdas de matéria-prima, estoque de produtos, máquinas, utensílios, móveis e até na alvenaria do prédio.

— Foram 45 dias sem faturamento e trabalhando na recuperação dia após dia, de domingo a domingo, sempre que tinha luz — relembra a sócia Sigrid Pesenatto.

Por uma linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Sans Souci tomou R$ 1 milhão em crédito para se reerguer. Também aderiu ao programa Fundopem Recupera Avança, do governo do Estado, captando mais R$ 1,026 milhão.

Sigrid e Enio Pesenatto, casal de sócios no comando da Sans Souci. Sans Souci / Divulgação

Os empréstimos permitiram aumentar a capacidade de produção, o que elevou o faturamento em 70% nestes dois anos. O valor, porém, não é informado. O número de funcionários passou de 10 para 13.

— Crescemos muito, acho que foi de tanto trabalhar na recuperação – brinca Sigrid. — Estamos há 25 anos bem inseridos no mercado de Porto Alegre, isso fez a diferença. Quando voltamos a vender, parecia que os clientes estavam nos aguardando.

Por fim, a Sans Souci planeja lançar novos produtos até o final do ano. Há também uma obra em andamento para instalar um gerador de energia na fábrica. Atualmente, a empresa vende iogurtes e kefir — alimento probiótico com vários benefícios comprovados à saúde.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)