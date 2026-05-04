Inundada na enchente, fábrica de iogurtes fatura hoje 70% mais: "Foi de tanto trabalhar na recuperação"

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dois anos depois
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Diogo Duarte*

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