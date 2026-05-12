Inflação oficial, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 12.05

Agenda
IBGE divulga:
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (abril)
- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (abril)
(dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação)
Também há divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, importante para a política de juro do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano). A gasolina subiu 50% para os consumidores do país desde o início da guerra no Irã.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia viagem à China, onde se encontrará com o presidente Xi Jinping. Comércio e inteligência artificial devem dominar a agenda.
Petróleo em alta superior a 3%, com o barril vendido a mais de US$ 107.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulga o resultado financeiro e o desempenho operacional do primeiro trimestre de 2026.
Pílulas
Dólar caiu 0,06%, para R$ 4,89. Ibovespa caiu 1,19%, aos 181.909 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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