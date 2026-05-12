Inflação oficial, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 12.05

Agenda

IBGE divulga:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (abril)

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (abril)

(dados para Brasil, grandes regiões e unidades da federação)

Também há divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, importante para a política de juro do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano). A gasolina subiu 50% para os consumidores do país desde o início da guerra no Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inicia viagem à China, onde se encontrará com o presidente Xi Jinping. Comércio e inteligência artificial devem dominar a agenda.

Petróleo em alta superior a 3%, com o barril vendido a mais de US$ 107.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulga o resultado financeiro e o desempenho operacional do primeiro trimestre de 2026.

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Pílulas

Dólar caiu 0,06%, para R$ 4,89. Ibovespa caiu 1,19%, aos 181.909 pontos.

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