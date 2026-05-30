Indústria de móveis quer dobrar franquias e avançar nos EUA após corte no tarifaço

Parque fabril da moveleira fica em Flores da Cunha. Difratelli / Divulgação

Indústria de armários planejados, a Difratelli, de Flores da Cunha, pretende dobrar o número de lojas em até cinco anos. Tem 15 franquias e abrirá mais quatro ainda em 2026, em São Paulo, Campinas (SP), Nova Lima (MG) e Balneário Camboriú (SC). Além do investimento do próprio franqueado, a empresa entrará com R$ 950 mil na soma dos quatro pontos.

Mais adiante, o plano é expandir nos Estados Unidos, chegando a Nova York e Texas. A empresa já tem unidade na Flórida.

— O mercado norte-americano é muito grande e mutável. Com a taxação, que estava em 50% e agora está em 10%, tivemos dificuldades, mas mantivemos a loja lá, subsidiando produto — diz o CEO e fundador Laurindo Costa.

A companhia projeta subir em 15% o faturamento neste ano, mas não informa o valor. A expectativa anterior era uma alta de 25%, revisada após o tarifaço. A empresa tem 170 funcionários está no mercado há 35 anos.

*Sob supervisão da jornalista Giane Guerra

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)