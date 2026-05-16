Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Projeto de R$ 27 bi
Notícia

Indígenas reclamam de não serem consultados antes de MPF pedir suspensão da licença da CMPC

Comunidades de Barra do Ribeiro concordam com a nova consulta, desde que não trave a liberação  ambiental do projeto

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Kyane Sutelo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS