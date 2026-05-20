Indígenas, efluentes e eucalipto: apontamentos da audiência e respostas da CMPC sobre nova fábrica

Audiência pública foi realizada nesta quarta-feira (20) para debater o projeto da CMPC. ALRS / Divulgação

Em uma sala lotada da Assembleia Legislativa, foi realizada nesta quarta-feira (20) audiência pública sobre o Projeto Natureza, que prevê investimento de R$ 27 bilhões e inclui uma fábrica nova de celulose da chilena CMPC em Barra do Ribeiro. Havia expectativa de que a questão indígena fosse o mote, pois é o principal ponto da ação judicial do Ministério Público Federal (MPF) pedindo para suspender o licenciamento ambiental. O órgão, porém, não compareceu, assim como a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) também não enviou representante. O assunto que mais ocupou a discussão foram os efluentes. Os três tópicos que dominam a discussão foram pontuados abaixo pela coluna, que esteve na reunião, com os apontamentos e a resposta da empresa.

Indígenas

Coordenador da Comissão Guarani Yvyrupa Sul e Sudeste, Arnildo Werá afirmou que suas aldeias não foram ouvidas. São 70 e entende que a CMPC deveria consultá-las. Também criticou a atuação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) por não fazer reuniões com as comunidades.

— O Guarani não está contra o desenvolvimento, mas que seja sustentável.

A CMPC respondeu que seguiu rigorosamente as orientações da Funai. A consulta às comunidades começou por um raio de oito quilômetros, mas acabou ampliado a todo o município de Barra do Ribeiro por determinação da própria fundação. Comunidades indígenas localizadas até 25 quilômetros do empreendimento foram incluídas no Estudo do Componente Indígena (ECI).

— Nós só vamos nos dirigir às comunidades indígenas com supervisão e acompanhamento da Funai — explicou o diretor de Infraestrutura do Projeto Natureza, CMPC, Otemar Alencastro Santos.

Já indígenas de Barra do Ribeiro enviaram à Funai documento (encaminhado também à coluna) no qual disseram ser contrários à suspensão do licenciamento ambiental e reclamando não terem sido ouvidos por quem questionou o trâmite, o que está sendo feito pelo MPF. Funai ainda não respondeu se o estudo pedido inicialmente e feito pela CMPC é suficiente ou será preciso complementá-lo.

Água

Assunto mais abordado: impacto ambiental dos efluentes da futura fábrica que irão para o Guaíba. Professor do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Paulo Brack alertou para "organoclorados persistentes, como dioxinas e furanos", considerados tóxicos.

— Quando são persistentes, não há forma de autodepuração (processo natural de purificação das águas) — disse.

O diretor da CMPC, Otemar Santos, garantiu que não haverá geração de dioxinas e furanos e que os efluentes são tratados conforme padrões ambientais rigorosos.

— A empresa monitora há décadas e nunca foi comprovada relação com deformações em peixes — acrescentou.

Eucalipto

O avanço das plantações de eucalipto sobre o bioma Pampa é outro ponto levantado com frequência, especialmente por alto consumo de água. CMPC sustentou que, mesmo com a expansão prevista, as áreas com estas árvores representarão menos de 2% do bioma. A companhia informou ter 510 mil hectares no Estado, sendo 240 mil para preservação ambiental com matas ciliares e corredores ecológicos para fauna.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)