Hotel gaúcho da Hard Rock começa a erguer suas paredes de aço

Começarão a ser erguidas as paredes do Residence Club, hotel no resort do Hard Rock em Gramado. No último ano, foi feita a terraplanagem e o "desmonte de rocha". Agora, estão chegando os 55 mil metros quadrados de estruturas de aço pré-moldado em um contrato de R$ 40 milhões fechado entre a catarinense Proaço e a Mundo Planalto, empresa de Goiás que tem a licença da marca para este projeto. Uma cerimônia marcará esta nova etapa, explicou o CEO da Mundo Planalto, José Roberto Nunes, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

— O Hard Rock costuma fazer um evento semelhante a uma pedra fundamental quando são colocados os primeiros pilares dos hotéis e vamos receber um grupo de executivos da marca que virão para o Brasil pela primeira vez.

A primeira fase tem 431 apartamentos. Parte é comercializada para clientes e o restaurante fica para patrimônio do hotel. Terá ainda um centro comercial com 16 operações.

— Serão nove de gastronomia. Teremos também uma parque aquático externa e outra interno.

Depois, ainda serão feitas mais duas fases do empreendimento em um terreno de 15 hectares na RS-235. O investimento é estimado em R$ 1 bilhão, com a primeira entrega em 2028.

Ouça a entrevista na íntegra:

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)