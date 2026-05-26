Grupo que chegou a ter 20 empresas pede recuperação extrajudicial de R$ 295 milhões

Lupatech pediu recuperação extrajudicial, com dívida de R$ 295 milhões. Google Street View / Reprodução

Com mais do que o dobro da dívida informada inicialmente, a Lupatech, grupo que começou em Caxias do Sul e chegou a ter 20 empresas, pediu recuperação extrajudicial. O passivo informado agora é de R$ 295 milhões, contra R$ 130 milhões citados no pedido de medida cautelar de urgência, ajuizado em março para proteger patrimônio das dívidas.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lidera a lista de credores. Na sequência, há fundos, bancos e secutirizadora. É necessária adesão de metade dos credores para o plano ser homologado pela Justiça. O prazo é de 90 dias. Já tem 55% dos trabalhistas e 42% dos quirografários.

A Lupatech já esteve, por sete anos, em recuperação judicial. Há cerca de 10 anos enfrentou uma crise que levou a um endividamento de R$ 600 milhões. Há perspectiva de avanço dos negócios com investimentos da Petrobras.

"Em 2023, a recuperação judicial foi encerrada, mas, o saldo da dívida tornou-se impraticável, visto que a empresa atingiu apenas a metade do nível de atividade previsto para o momento atual. Muito embora o Grupo Lupatech tenha capacidade produtiva para elevar seu faturamento a patamares superiores, e conte com perspectivas positivas no setor de óleo e gás, a sua estrutura de capital atual não permite sustentar o plano de negócios. Remanesce o endividamento de R$ 386 milhões, cujo pagamento se eleva progressivamente de R$ 15 milhões anuais, atualmente, para R$ 61 milhões no ano de 2033. A sombra de tamanha dívida tornou inviável a captação de novos empréstimos de longo prazo, assim como a obtenção de recursos relevantes pela emissão de ações, fazendo o Grupo Lupatech sofrer de uma crônica insuficiência de capital de giro, o que contribuiu para minar a sua total recuperação. Sendo inviáveis as fontes externas para suprir a necessidade de liquidez, a repactuação com os atuais credores mostra-se a única opção plausível.", diz trecho da petição.

O grupo industrial fabrica válvulas, produtos em fibras sintéticas de alta performance, entre outros, com atuação predominante no segmento de energia. Atualmente, a sede fica em São Paulo. No Rio Grande do Sul, há operações em Veranópolis e Feliz. A de São Leopoldo está com atividades sendo encerradas.

A companhia iniciou suas atividades em 1984, fundada pelo gaúcho Nestor Perini. No fim dos anos 2000, entrou no setor de prestação de serviços em campos petrolíferos. Uma combinação de fatores, em especial o excesso de alavancagem financeira, preços altos pagos em aquisições e a frustração dos planos no segmento de serviços petroleiros, acabou conduzindo a Lupatech à crise. Quando pediu a primeira recuperação judicial, citou a queda brusca do petróleo e a crise na Petrobras, que era seu principal cliente na época.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: farmácia e súper adotam escala 5x2 e marca de moda jovem fecha lojas próprias

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)