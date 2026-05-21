Grupo gaúcho abre nova loja de carros chineses com R$ 3,9 milhões

Grupo chinês com participação majoritária ("dona") na sueca Volvo, a Geely terá uma loja de veículos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Com 1,9 mil metros quadrados, a unidade teve investimento de R$ 3,9 milhões e o foco será a venda de elétricos e híbridos.

A parceria é com o grupo gaúcho Iesa, que abriu sua primeira revenda da montadora em Porto Alegre no ano passado. A inauguração da nova operação será no sábado (23). Terá à venda o EX5 Hybrid, que estreia no Brasil a partir de R$ 189.990.

Em tempo, a cidade de Rio Grande está pleiteando uma unidade da montadora: Enquanto negocia de usina a montadora, cidade do sul do RS planeja ter agência de investimento

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)