Grupo fará projetos para liberar empréstimo de US$ 70 milhões para obras contra cheias em Guaíba

Dois grupos tentarão viabilizar um empréstimo de US$ 70 milhões para obras de prevenção contra enchentes em Guaíba, na Região Metropolitana. O valor do Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB, banco asiático de investimento em infraestrutura) foi anunciado ainda em 2024, ano da tragédia, mas precisa de projetos, plano de drenagem, plano diretor, entre outros. A Coalizão RS e a Din4mo pretendem fazê-los.

— É um problema crônico das cidades a falta de capacidade técnica para fazer os projetos — comenta o diretor-executivo do Coalizão RS, Tarso Oliveira, que esteve agora na China tratando do assunto.

Segundo Oliveira, o fundo soberano da União será o garantidor, ou seja, o "fiador". Porto Alegre e Cachoeirinha também têm aval inicial para buscarem este crédito.

Coalizão RS foi criada a partir do RegeneraRS, fundo para reconstrução após enchente. Din4mo é uma organização de busca de financiamento.

Pelo site do AIIB, contempla:

Drenagem urbana e proteção contra inundações – Modernização de diques, bombas e sistemas de drenagem, e adição de nova infraestrutura de prevenção de inundações.

Logística verde e área industrial – Desenvolvimento de infraestrutura para impulsionar o comércio transfronteiriço com a Ásia.

Infraestrutura de acesso urbano e de transporte – Reconstrução e expansão de sistemas urbanos e de transporte resilientes para melhorar a conectividade.

Monitoramento climático, gestão de riscos e saneamento – Estabelecimento de sistemas de monitoramento climático, gestão de riscos e notificação de emergências, juntamente com a restauração da infraestrutura básica.

Gestão de programas e projetos – Supervisão e apoio a todos os componentes.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)