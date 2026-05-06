Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Região Metropolitana
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Grupo fará projetos para liberar empréstimo de US$ 70 milhões para obras contra cheias em Guaíba

Crédito foi anunciado ainda em 2024, ano da enchente

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