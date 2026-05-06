Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Destino turístico
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Gramado pretende manter suspensão a novos projetos de hotéis e restaurantes: "Não tem como aprovar mais"

Entendimento de quem apoia a decisão é de que não há estrutura nem cliente para tantos empreendimentos

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