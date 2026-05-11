Gigante de energia planeja parque eólico de R$ 3,9 bi com 90 turbinas para o RS

Aerogeradores de até oito megawatts serão instalados no local. Serão 90 grandes turbinas. DGE Soluções Renováveis / Divulgação

Geradora de energia que está retomando os projetos eólicos no país, a Casa dos Ventos prepara a instalação de um parque em Dom Pedrito, na Campanha Gaúcha. O projeto Torquato Severo terá a parceria da DGE Soluções Renováveis, dos gaúchos Guilherme Sari e Daniela Cardeal. Serão 90 aerogeradores com um investimento alto de R$ 3,9 bilhões.

— Cada gerador tem potencial de sete a oito megawatts de geração, ou seja, são bem grandes e precisam estar gerando energia até o final de 2029 — explicou Sari.

As empresas estiveram nesta segunda-feira (11) em reunião com as secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). Já há solicitação de licença prévia, que atesta viabilidade ambiental. A expectativa é de que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) a libere em junho. Com a próxima licença, que é a de instalação, a obra começaria em 2027, com entrada em operação em 2029.

— E já partiremos para a licença prévia de ampliação. A conversa com a Casa dos Ventos já existe há bastante tempo. O Rio Grande do Sul saiu em vantagem em relação ao Nordeste neste caso por ter linhas de transmissão, menos risco do curtailment (corte na geração em hora de baixo consumo) e por política pública — detalha Sari.

A ideia não é vender a energia em leilão. Os executivos da DGE explicam que já há contratos com grandes consumidores de energia, como data centers, TikTok, Carrefour e Arcelor Mittal.

Participaram do encontro o secretário-adjunto da Sedec, André Petry, e a secretária da Sema, Marjorie Kauffmann, entre outros. Foi um grupo grande.

Curiosidade: a Casa dos Ventos erguerá o maior aerogerador do país. A torre eólica de 257 metros ficará no Ceará no projeto chamado de Everest.

Reunião com integrantes do governo do Estado realizada nesta segunda-feira (11). Emerson Corrales / Divulgação Sedec

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)