Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Gigante da venda online de móveis instala novo centro logístico no RS

Foram feitos "puxadinhos" no antigo, mas não foram suficientes para a quantidade de produtos que a empresa movimenta

Diogo Duarte*

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