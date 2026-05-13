Gigante da venda online de móveis instala novo centro logístico no RS

Com inauguração prevista para março de 2027, um novo centro logístico da MadeiraMadeira está sendo construído em Bento Gonçalves, na serra gaúcha. A operação atual, com 6 mil m² e localizada em Monte Belo do Sul, será transferida para um prédio alugado de 7,5 mil m² na cidade vizinha. O investimento não foi informado.

A empresa foi criada em 2009 no Paraná e atua como uma plataforma online de venda de móveis, onde diferentes marcas anunciam seus produtos.

— Fizemos "puxadinhos" para aumentar a capacidade da operação antiga, mas agora vamos para um espaço adaptado onde poderemos receber mais móveis das indústrias locais — diz o diretor de Receita, Fábio Fadel.

Serão gerados ao menos 30 empregos, que se somarão aos 40 já existentes. A ideia é aumentar de 20% a 30% a participação do centro na venda, movimentando 46 mil toneladas de móveis por ano.

A MadeiraMadeira também tem operação logística em Gravataí. Chegou a ter lojas físicas em Cachoeirinha, Gravataí e Novo Hamburgo, mas hoje mantém uma em Porto Alegre e outra em Santa Maria. Fadel diz que a ideia é expandir este formato.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: que fim levou o Hyperloop, recordes da Panvel e R$ 212 milhões vendendo "batatinhas"

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)