Gaúchos estão mais endividados e com renda mais comprometida

O endividamento dos gaúchos avançou pelo segundo mês consecutivo, atingindo 86,7% na pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). São consideradas dívidas de tomada de crédito — como cartão de crédito, financiamentos e empréstimos —, não incluindo contas como água, luz e telefone.
Já o percentual dos que têm dívidas em atraso recuou um pouco, para 26,6%. O resultado teve leve melhora puxada pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos.
Ou seja, a situação seguiu piorando para consumidores de renda menor, e isso apareceu também no comprometimento da renda com dívidas. O indicador voltou a subir, para 29,6%. A pressão é maior para famílias com renda de até 10 salários mínimos.
A Fecomércio-RS teme o efeito da inflação, principalmente nos alimentos, provocada pela guerra no Irã. Um alívio de curto prazo vem do Desenrola, programa do governo federal para renegociar dívidas atrasadas. Lembrando que cartão de crédito lidera o endividamento, seguido por carnê (cartão de loja).
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)