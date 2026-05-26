Gaúchos estão mais endividados e com renda mais comprometida

Percentual dos que têm dívidas em atraso recuou um pouco, por outro lado. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O endividamento dos gaúchos avançou pelo segundo mês consecutivo, atingindo 86,7% na pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). São consideradas dívidas de tomada de crédito — como cartão de crédito, financiamentos e empréstimos —, não incluindo contas como água, luz e telefone.

Já o percentual dos que têm dívidas em atraso recuou um pouco, para 26,6%. O resultado teve leve melhora puxada pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos.

Ou seja, a situação seguiu piorando para consumidores de renda menor, e isso apareceu também no comprometimento da renda com dívidas. O indicador voltou a subir, para 29,6%. A pressão é maior para famílias com renda de até 10 salários mínimos.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: afinal, o que é a polêmica "taxa das blusinhas"?

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.