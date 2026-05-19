Financeira digital do Santander abre operação em Porto Alegre

Instituição possibilita transações em 130 moedas diferentes. Ebury Bank / Divulgação

Com sede em Londres e com o espanhol Santander como principal acionista, a fintech (financeira digital) Ebury Bank instalou escritório em Porto Alegre. A empresa já tem 100 clientes no Rio Grande do Sul. Começou a funcionar no Brasil como banco de câmbio em 2022 após comprar o banco Bexs. Tem três unidades também em São Paulo, Recife e Manaus.

A Ebury tem foco em empresas e oferece de pagamentos internacionais a estratégias cambiais, como "hedge", que funciona como um seguro para oscilações de cotações. Faz transações em 130 moedas.

— Vimos necessidade de proximidade. Estava faltando um escritório em Porto Alegre para nosso crescimento — diz o português David Brito, representante da Ebury Bank no Brasil, ainda que o modelo de negócio não exija ponto físico.

A unidade, na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, será um local de encontro com três profissionais. Não vai operar como agência bancária. Ainda não foi informado o investimento. Pelo mundo, são 45 escritórios e 27 mil clientes em 30 países.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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