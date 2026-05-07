Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Finalizado plano de negócios para "cidade" de data centers no RS que pode chegar a US$ 300 bilhões

Projeto entrará na fase de licenciamento, detalhou o vice-presidente da Scala ao podcast Nossa Economia

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