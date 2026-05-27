Finalizada revitalização de R$ 190 milhões do Nova Olaria; veja fotos

Com 70% dos apartamentos vendidos, é entregue nesta quarta-feira (27) o Nova Olaria revitalizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A obra do complexo foi feita pela Cyrela Goldsztein nos últimos três anos com R$ 190 milhões, mantendo peculiaridades, como os tijolos à vista e a fonte interna.

Os prédios, Nova Olaria Residences e Studios, têm unidades residenciais. Com a construção finalizada, o CEO Rodrigo Putinato projeta comercializar o que falta com rapidez. O valor total de vendas é estimado em R$ 300 milhões.

Tem ainda o Nova Olaria Mall, revitalizado pela Cyrela, mas administrado pela Dallasanta. Trata-se do centro comercial, com 15 lojas e restaurantes. Ainda há espaço para novas operações e para quem quiser assumir o antigo cinema Guion, ainda sem operador.

Inaugurado em 1993, o centro comercial foi fechado na pandemia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)