Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Importação
Opinião

Fim da "taxa das blusinhas" é eleitoreiro e gera concorrência desleal

Presidente Lula assinou medida provisória na terça-feira (12) que elimina o imposto em compras internacionais de até US$ 50 para pessoas físicas

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS