Fim da "taxa das blusinhas" é eleitoreiro e gera concorrência desleal

O assunto do dia é o fim da "taxa das blusinhas", anunciado à noite passada. O governo federal zerou o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50. As colunistas Giane Guerra e Rosane de Oliveira analisaram e opinaram sobre os impactos do fim da cobrança. Confira o trecho do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: súper lança cartão de crédito, avanço no porto de R$ 6,5 bi e RJ da Cotribá suspensa
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)