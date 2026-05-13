Fim da "taxa das blusinhas" é eleitoreiro e gera concorrência desleal

O assunto do dia é o fim da "taxa das blusinhas", anunciado à noite passada. O governo federal zerou o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50. As colunistas Giane Guerra e Rosane de Oliveira analisaram e opinaram sobre os impactos do fim da cobrança. Confira o trecho do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha: