Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Ficou para a virada do ano início da produção de amônia verde por usinas anunciadas para Passo Fundo

Nas operações na cidade, o aporte seria de R$ 42 milhões

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