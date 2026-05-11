Ferrovias, Petrobras, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 11.05

Agenda
Reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a Malha Sul: Projeto da Malha Sul para o leilão de ferrovias começa a andar na ANTT
Petróleo sobe quase 3%, com barril a US$ 104. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou proposta do Irã para acabar com a guerra.
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Petrobras divulga o balanço do primeiro trimestre.
Abertura de capital (IPO, Initial Public Offering) da Compass, o primeiro desde 2021 na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Operação deve movimentar R$ 3,2 bilhões.
B3, Secretaria do Tesouro Nacional e Banco do Brasil lançam o Tesouro Reserva, novo título do programa Tesouro Direto.
Pílulas
Dólar caiu 0,59%, para R$ 4,89. Ibovespa subiu 0,49%, aos 184.108 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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