Ferrovias, Petrobras, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 11.05

Agenda

Reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a Malha Sul: Projeto da Malha Sul para o leilão de ferrovias começa a andar na ANTT

Petróleo sobe quase 3%, com barril a US$ 104. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou proposta do Irã para acabar com a guerra.

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Petrobras divulga o balanço do primeiro trimestre.

Abertura de capital (IPO, Initial Public Offering) da Compass, o primeiro desde 2021 na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Operação deve movimentar R$ 3,2 bilhões.

B3, Secretaria do Tesouro Nacional e Banco do Brasil lançam o Tesouro Reserva, novo título do programa Tesouro Direto.

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Pílulas

Dólar caiu 0,59%, para R$ 4,89. Ibovespa subiu 0,49%, aos 184.108 pontos.

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