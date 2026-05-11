Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

De Porto Alegre
Notícia

Fecha rede de lojas alvo de operação que apreendeu 270 quilos de doces

Vigilância Sanitária apontou que itens estavam vencidos ou impróprios para consumo durante a fiscalização realizada há um ano

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