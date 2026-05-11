Fecha rede de lojas alvo de operação que apreendeu 270 quilos de doces

Há um ano, fiscais da Vigilância Sanitária encontraram irregularidades como produtos vencidos e impróprios para consumo nas lojas e na fábrica da doceria. Procon Porto Alegre / Divulgação

Um ano após a operação da Vigilância Sanitária, a Juro de Dedinho vai fechar. O encerramento das atividades no dia 30 de maio foi comunicado pela proprietária, Paola Parmigiani, em vídeo nas redes sociais. A empresária, porém, ainda não quer dar entrevista sobre o assunto.

Criada em Porto Alegre, a empresa se posicionava como doceria saudável, o que passou a ser questionado após o ocorrido. Fiscais identificaram, por exemplo, fermento com glúten usado em alimentos para celíacos e refresco em pó para simular sabor de fruta no recheio de chocolates.

No vídeo, Paola atribuiu a decisão a mudanças pessoais e ao desgaste enfrentado no último ano. Apesar do fechamento, a empresária informou que pretende compartilhar um livro com as receitas dos doces e uma lista de fornecedores homologados.

Em fevereiro último, a marca fechou dois pontos no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e no ParkShopping Canoas. Disse, porém, que era uma mudança estratégia para apostar no modelo de quiosque. Em março, a doceria recebeu três multas do Procon de Porto Alegre, que somam R$ 66 mil, por irregularidades como venda de produtos vencidos, falta de preços e ausência de informações sobre a composição dos alimentos. Segundo o diretor do órgão, Wambert Di Lorenzo, a empresa recorreu das penalidades, mas os recursos foram negados.

Relembre

Há um ano, na chamada Operação Promessa, fiscais da Vigilância Sanitária encontraram irregularidades como produtos vencidos e impróprios para consumo por conservação em temperatura inadequada; embalagem danificada; falta de informação de que continham glúten; e, por fim, falta de informação de validade e preço. Ao todo, quase 270 quilos de alimentos foram apreendidos.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)