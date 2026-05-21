Faculdade de Porto Alegre planeja lançar cursos de Biomedicina e Odontologia

Instituição de ensino de Porto Alegre, a Factum planeja abrir cursos de graduação em Biomedicina e Odontologia. Para isso, aguarda a visita de representantes do Ministério da Educação no segundo semestre de 2026 ou no primeiro de 2027, o que faz parte do credenciamento.
O investimento seria de R$ 1 milhão. A ideia é ter 120 alunos em cada um. O valor da mensalidade não foi calculado ainda.
A Factum também estuda a implantação do curso de Educação Física. Ainda em 2026, lançará novos programas de pós-graduação, não detalhados. Atualmente, tem 469 alunos no ensino técnico e 584 alunos na faculdade.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: avança projeto de US$ 300 bi no RS, varejista dobra prejuízo e farmácia dispara lucro.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e João Pedro Cecchini (joao.cecchini@zerohora.com.br)