Faculdade de Porto Alegre planeja lançar cursos de Biomedicina e Odontologia

Instituição de ensino de Porto Alegre, a Factum planeja abrir cursos de graduação em Biomedicina e Odontologia. Para isso, aguarda a visita de representantes do Ministério da Educação no segundo semestre de 2026 ou no primeiro de 2027, o que faz parte do credenciamento.

O investimento seria de R$ 1 milhão. A ideia é ter 120 alunos em cada um. O valor da mensalidade não foi calculado ainda.

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A Factum também estuda a implantação do curso de Educação Física. Ainda em 2026, lançará novos programas de pós-graduação, não detalhados. Atualmente, tem 469 alunos no ensino técnico e 584 alunos na faculdade.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)