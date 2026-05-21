Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Ensino
Notícia

Faculdade de Porto Alegre planeja lançar cursos de Biomedicina e Odontologia

Instituição estuda ainda implementar a graduação de Educação Física

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS