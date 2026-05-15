Fábrica gaúcha de ração é comprada por indústria do Japão de 65 anos

Matriz da Nutrire fica em Garibaldi. A empresa foi comprada pela japonesa Unicharm. Nutrire / Divulgação

Indústria japonesa de fraldas ("MamyPoko") e produtos de higiene, a Unicharm comprou a gaúcha Nutrire. A empresa de Garibaldi, na serra gaúcha, fabrica rações para animais de estimação ("pets"). Tem unidades produtivas no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, em Poços de Caldas.

No comunicado ao mercado, a Unicharm destacou que o mercado brasileiro é o terceiro do mundo em cuidados com os bichinhos. A empresa já produz itens como caixas de areia e tapetes higiênicos. A ideia óbvia agora é expandir os negócios na área.

O valor da compra não foi informado. A Unicharm começou em 1961 e entrou no Brasil em 2014. Já a Nutrire foi criada em 2001 e tem 400 funcionários.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)