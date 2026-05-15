Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Fábrica gaúcha de ração é comprada por indústria do Japão de 65 anos

  A empresa da serra gaúcha tem 400 funcionários e mais uma unidade em MG

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS