Fábrica de "pellets" será ampliada com R$ 18 milhões na Serra

Unidade da Piomade em Farroupilha, que será ampliada. Piomade / Divulgação

De Farroupilha, a Piomade investirá R$ 18 milhões para ampliar sua fábrica de "pellets", pequenos cilindros de madeira usados como combustível. É preciso mais capacidade de secagem para manter a certificação ENplus A1, o que demandará mais 1,5 mil metros quadrados na indústria.

A ideia é exportar 25% mais em 2026. Os destinos são Itália, França, Espanha, Estados Unidos e Canadá. Há uma demanda pelo insumo renovável para substituir diesel e gás em lareiras e fornos, embora também seja opção à eletricidade.

A obra começa em junho. A empresa tem 115 funcionários e pretende aumentar a equipe em 10%. A expansão será oficializada nesta quinta-feira (28) ao prefeito Jonas Tomazini pelos diretores João Domingos Piovesan, Giovane Piovesan Uliana e Fabiane Piovesan.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)