Fábrica de Guaporé emprestou expositores para decoração do BBB 26

De Guaporé, na serra gaúcha, a fabricante de expositores Redantex apareceu no cenário do Big Brother Brasil 26, na Globo. Fornecedora de joalherias e relojoarias, a empresa emprestou à emissora (sem custo, portanto) 300 peças usadas para colocar de colares a manequim com touca de natação na decoração. São avaliadas em R$ 50 mil, mas serão devolvidas.
— O cliente enxerga a marca em um projeto deste tamanho e entende nossa capacidade de entrega — diz o CEO Jonatan Redante.
O contato partiu da emissora após uma pesquisa no Google mesmo. A Redantex também ajudou a montar os espaços, indicando melhores posições para os itens. Encerrada a participação no BBB, a empresa terá produtos na próxima novela das nove, Quem Ama Cuida, no cenário de uma joalheria.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)