Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Forte oscilação
Análise

Exportação do RS aos EUA finalmente volta a crescer, mas importação dá salto gigante

A retomada da venda aos norte-americanos era esperada desde que o tarifaço de Trump foi derrubado 

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João Pedro Cecchini*

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