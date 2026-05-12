Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Criada em 1972
Notícia

“Explosão” de despesa e saída de sócios levam varejista de materiais de construção a recuperação judicial

Dívida no processo é de R$ 8,5 milhões, mas passivo supera R$ 15 milhões 

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