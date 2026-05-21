Executivo da H&M não teme fim da taxa das blusinhas, mira varejistas do Brasil: "Viemos para competir"

Gerente ("country manager") da H&M no Brasil, Joaquim Pereira. H&M / Divulgação

Apesar da forte reação do varejo nacional ao fim da "taxa das blusinhas" para compras internacionais até US$ 50, o executivo ("country manager") da sueca de moda H&M no Brasil, Joaquim Pereira, disse à coluna que não vê concorrência desleal. Mostrou-se menos preocupado com os sites estrangeiros de venda online do que com a concorrência nacional.

— A competitividade no Brasil é muito alta. Há muitas empresas boas. Temos de olhar para nós e melhorar o nosso produto, nossos preços e servir isso ao cliente — afirmou em entrevista à coluna na véspera da abertura da primeira loja da H&M no Rio Grande do Sul.

Das grandes concorrentes que atuam no Brasil, Pereira citou Lojas Renner, C&A e Riachuelo. Para competir, a H&M planeja, então, melhorar os produtos, tê-los mais baratos e se diferenciar no atendimento ao consumidor. Privilegia atendimento humano e estrutura boa de provadores.

— Estamos aqui para competir. Conseguimos competir em Nova York e vamos tentar isso aqui também — pontuou.

Pereira destaca a estreia em Porto Alegre para adaptação da companhia. A presença no Sul permitirá entender melhor demandas ligadas a clima e comportamento de consumo, diferentes de São Paulo e Rio de Janeiro.

— Quando queremos nos adaptar ao mercado, precisamos estar em zonas climáticas diferentes. Porto Alegre vai ser muito importante por isso — afirmou.

A H&M foi fundada em 1947 e tem 4,4 mil lojas em 79 países. A marca abriu a primeira unidade na América Latina em 2012, no México. Vende roupas e acessórios para homens, mulheres e crianças. No Rio Grande do Sul, abriu loja no Iguatemi e terá outra em breve no Praia de Belas Shopping.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)