Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Ex-empresários do Centro abrem atacarejo na zona sul de Porto Alegre

A estrutura alugada foi adaptada com R$ 500 mil: "Por termos experiência em atacado, conseguimos comprar e vender mais barato" 

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