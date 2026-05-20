Ex-empresários do Centro abrem atacarejo na zona sul de Porto Alegre

Unidade é a primeira da marca Compre Aqui, aberta na zona sul de Porto Alegre. Atacarejo Compre Aqui / Divulgação

Após comandarem lojas de atacado de brinquedos e bijuterias no centro de Porto Alegre, Alexandre dos Anjos da Rosa e o filho Eduardo instalaram um atacarejo na Avenida Juca Batista, 4.221, na Zona Sul. Com 20 funcionários e investimento de R$ 500 mil para adequar a estrutura alugada, o Compre Aqui tem desde roupas e artigos de decoração até utensílios domésticos e materiais de papelaria. Só não vende alimentos.

— As pessoas não querem mais ir para o Centro por problemas de estacionamento, segurança e distância. Então, trouxemos o atacado para dentro do bairro. Por termos experiência no segmento, conseguimos comprar e vender mais barato — avalia Alexandre.

A unidade, que é a primeira da marca, tem 800 metros quadrados e 50 vagas de estacionamento. Dois terços da loja estão em funcionamento, todos os dias, das 9h às 19h. O restante será aberto ao público até o fim de maio.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)