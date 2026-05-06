Esvaziado na enchente, hospital ainda reforma estruturas e avalia retorno da maternidade: "Um desafio gigante"

Dois anos após a enchente histórica ter atingido Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus ainda carrega cicatrizes. Pode-se dizer que a principal é a maternidade ainda não ter sido reaberta. O diretor-executivo corporativo da Associação Educadora São Carlos (AESC), mantenedora do hospital, João Baptista Feijó, ainda são avaliados projetos e alternativas.

Entre os dias 4 e 5 de maio de 2024, o complexo precisou esvaziar corredores, transferir pacientes às pressas e reorganizar toda a operação. A altura da água chegou a dois metros no subsolo, atingindo setores essenciais, como laboratório, farmácia e ortopedia. Em meio ao caos, 278 pessoas foram retiradas do hospital em 36 horas. O local da maternidade foi ocupado por outras operações.

— Ficaram comprometidas áreas menos visíveis, mas decisivas para manter a engrenagem funcionando, como manutenção, engenharia clínica, abastecimento, rouparia, subestação de energia elétrica e sistemas de gases medicinais — lembra o diretor.

Hoje, grande parte destas estruturas foi recuperada e voltou a funcionar. A reconstrução teve financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 150 milhões, para obras e capital de giro.

— Não chega a ser suficiente, porque temos de investir também em equipamentos. Mas conseguimos superar este desafio gigante e voltamos a funcionar em dois meses — pondera e destaca Feijó.

Ainda precisa se reformar áreas administrativas, auditório, espaços para funcionários e construir uma nova subestação de energia, pensada já para novos problemas extremos. Essas obras devem ser concluídas até o fim do ano.

Prevenção

O Hospital Mãe de Deus adotou medidas para mitigar riscos em caso de nova inundação. A estrutura agora conta com bacias de contenção foi firmada parceria com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) para limpeza da tubulação no entorno.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)