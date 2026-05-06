Esvaziado na enchente, hospital ainda reforma estruturas e avalia retorno da maternidade: "Um desafio gigante"

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Dois anos depois
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Reconstrução contou com financiamento de R$ 150 milhões do BNDES, mas é preciso mais recurso para compra de equipamentos

Isadora Terra

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