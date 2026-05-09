Enquanto negocia de usina a montadora, cidade do sul do RS planeja ter agência de investimento

Embora Rio Grande ainda sinta o baque da decadência do polo naval, cidade tem o porto como vantagem. Félix Zucco / Agencia RBS

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar de Rio Grande, no sul do Estado, se prepara para virar uma agência de investimento. A pretensão é do secretário Vitor Magalhães. Segundo ele, o custo seria menor, seria possível contratar especialistas com vínculo CLT e a pasta poderia se manter financeiramente, inclusive prestando serviços à própria prefeitura de contratos que hoje têm valor elevado.

Nesta empreitada, Magalhães tem o apoio do gerente do SebraeRS, André Campos. Deve ser contratada uma consultoria para conduzir a transformação. A ideia é que a mudança seja usada de exemplo para outros municípios, não só do Rio Grande do Sul.

Rio Grande ainda sente o baque da decadência do polo naval, interrompendo uma fase de pujança. Tem feito várias tentativas de atrair novos investimentos, que vão da usina térmica a montadoras e data centers.

Secretário Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar de Rio Grande, Vitor Magalhãe Guga Volks / Divulgação

Usina

A coluna aproveitou o encontro com Magalhães no Gramado Summit para atualizar alguns assuntos de Rio Grande. Um deles, claro, é o complexo bilionário de energia. Recentemente, a Justiça Federal decidiu que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem que devolver a outorga que autoriza a geração de energia, mas entendeu que a transferência da Bolognesi ao grupo espanhol Cobra não pode ser direta, ou seja, precisa passar por avaliação da agência reguladora.

O CEO do grupo Cobra no Brasil, Jaime Llopis, informou há poucos dias ao secretário que a empresa segue interessada em construir o projeto, que prevê usina a gás natural, píer e terminal de regaseificação, e fazendo os trâmites necessários. O executivo deve, em breve, ir até Rio Grande. Será preciso também renovar a licença ambiental com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Enquanto isso, uma comissão que trata do assunto no Congresso deve convidar a Aneel para uma atualização do andamento do processo. Cabe à agência reguladora avaliar a transferência societária da empresa que venceu o leilão lá atrás para a nova interessada.

Geely

Por fim, o secretário está animado com a continuidade das conversas com a montadora chinesa de veículos Geely. Informa que as conversas têm sido frequentes e que recebeu recentemente uma executiva da empresa, que se mostrou bem favorável à instalação de uma operação na cidade, que tem como vantagem o porto de Rio Grande.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)