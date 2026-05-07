Encontro Lula-Trump, petróleo cai, dólar, Ibovespa e mais economia 07.05

Agenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber o presidente Lula para conversas sobre questões econômicas e de segurança de interesse comum.

Petróleo cai pelo terceiro dia consecutivo, com o barril abaixo de US$ 99.

IBGE divulga Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil. Dados de março.

Dados da balança comercial, com exportações e importações em abril.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de abril da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

Palestra desta colunista sobre cenários econômicos no Gramado Summit, às 14h30min, em parceria com Arthur Müller Fiedler, gerente de Gestão de Patrimônio da Sicredi Pioneira.

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Pílulas

Dólar subiu 0,17%, para R$ 4,92 Ibovespa subiu 0,50%, aos 187.691 pontos.

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