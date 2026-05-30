Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Emprego
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Empresa de tecnologia tem 188 vagas em Porto Alegre com salário de R$ 3 mil a R$ 25 mil

Os profissionais atuarão na busca e na negociação com clientes

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