Empresa de tecnologia tem 188 vagas em Porto Alegre com salário de R$ 3 mil a R$ 25 mil

Sede da Appmax fica no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Appmax / Divulgação

"Fintech" (financeira digital) gaúcha de pagamentos online, a Appmax está buscando trabalhadores para preencher 188 vagas até o final deste ano para a área comercial em Porto Alegre. Um requisito é participar de um curso gratuito que a empresa oferece. As inscrições vão de 1º a 12 de junho (aqui).

Parte dos empregos é para profissionais em início de carreira, com salário de R$ 3 mil a R$ 6 mil para prospectar novos clientes. O resto é para fechamento de negociações, com remuneração variável que pode chegar a R$ 25 mil conforme o resultado. O vínculo é CLT, com vale-alimentação de R$ 50 por dia e vale-transporte. A jornada é de 40 horas semanais em escala 5x2 – cinco dias de trabalho e dois de folga.

O curso começará no dia 15 e vai durar um mês. A ideia é fazê-lo com frequência.

— Faz parte de um programa de expansão, com aposta em ajudar clientes a venderem mais com um sistema integrado de compra e pagamento dentro do WhatsApp — diz a cofundadora e diretora de Receita, Betina Wecker.

A Appmax tem 400 funcionários e sede no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O volume de pagamentos processados em 230 mil sites chegará a R$ 5 bilhões em 2026.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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